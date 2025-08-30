Modica – Incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada statale 115, nel tratto tra Modica e Ispica. L’incidente ha coinvolto due vetture, una Citroen C3 e una Ford Fiesta, entrate in collisione in prossimità di un’area ricca di curve a gomito.

L’impatto ha causato la chiusura della strada in entrambe le direzioni, provocando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il personale del 118, giunto rapidamente sul luogo dell’incidente con diverse ambulanze, ha prestato soccorso ai feriti. Per gestire la viabilità, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. La circolazione è tornata alla normalità solo dopo che i veicoli coinvolti sono stati rimossi.