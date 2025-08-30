Maltempo in Sicilia. L’isola si prepara a un sabato all’insegna della variabilità. Dopo il forte caldo dei giorni scorsi, l’isola sarà interessata da una fase di instabilità con piogge sparse e temperature in sensibile diminuzione.
Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio meteo Sicilia”, la giornata sarà caratterizzata da una diffusa nuvolosità. Le precipitazioni, già attese nella notte, si concentreranno soprattutto sui settori centro-orientali e nord-orientali. Nel pomeriggio la nuvolosità si intensificherà, portando altre piogge in serata, mentre sul resto dell’isola il cielo resterà parzialmente nuvoloso.
Le temperature scenderanno ulteriormente, posizionandosi leggermente al di sotto delle medie stagionali. I venti soffieranno moderati da nord/nord-ovest, con raffiche più intense sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno. I mari saranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia.
