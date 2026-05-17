Dal 13 al 17 maggio quattro giovani arbitri della sezione AIA di Ragusa sono impegnati a Esbjerg, in Danimarca, per l’EfB NorSea Elite Cup, competizione internazionale di calcio giovanile che richiama squadre provenienti da diversi Paesi europei.

L’esperienza rientra in un percorso formativo di tipo “Erasmus arbitrale”, che consente ai direttori di gara selezionati di confrontarsi con contesti sportivi differenti rispetto a quelli italiani. I giovani siciliani rappresentano la provincia iblea e i rispettivi istituti scolastici in un torneo di livello internazionale.

I quattro arbitri selezionati sono tutti classe 2008. Si tratta di Giorgio Licitra, studente del Liceo Scientifico Sportivo “E. Fermi” di Ragusa, Giulio Piccitto dell’Istituto Tecnico Commerciale “F. Besta” di Ragusa, Davide Iemmolo del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Modica e Cesare Aprile dell’Istituto Superiore “G. Ferraris” di Ragusa. Sono gli unici rappresentanti siciliani coinvolti nel progetto internazionale.

Secondo quanto riportato dalla sezione arbitrale iblea, la partecipazione al torneo rappresenta un’opportunità di crescita tecnica e personale. Le gare in programma coinvolgono squadre giovanili maschili e femminili provenienti soprattutto dal Nord Europa, con un livello competitivo elevato e differenti interpretazioni del regolamento rispetto al contesto nazionale.

Durante le giornate di gara, i giovani arbitri sono impegnati nella direzione di numerosi incontri, con il supporto organizzativo dell’evento internazionale ospitato nella città danese di Esbjerg. L’attività consente loro di acquisire esperienza diretta sul campo e di sviluppare capacità di gestione in situazioni di pressione agonistica.