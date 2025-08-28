Ragusa – E’ Roberta Occhipinti, 59 anni, di Modica, la donna morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle ore 20,30 sulla Ragusa mare, poco dopo aver terminato il suo turno di lavoro come autista soccorritrice del 118.

Viaggiava a bordo della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un’altra auto. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici, la donna è deceduta poco dopo.

La notizia ha scosso profondamente i colleghi e l’intera comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network.

“Poco fa, al rientro da un turno di lavoro, una nostra amica e collega ha avuto un incidente stradale sulla Ragusa-mare e ci ha lasciati”, ha scritto Leo, un collega della donna su Facebook. “Tutti noi colleghi del SEUS 118 ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari. Ciao Roberta”.