Ragusa – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle ore 20,30, a Marina di Ragusa. Secondo le prime informazioni a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due auto. Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze del 118.

Una donna, le cui condizioni sono apparse subito serie, è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un uomo, invece, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Secondo le prime informazioni, la donna ferita in modo più grave sarebbe un’autista-soccorritrice del 118, rimasta coinvolta nell’incidente subito dopo aver finito il turno di lavoro.

Le forze dell’ordine sono sul luogo dell’accaduto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.