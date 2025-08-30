Chiaramonte Gulfi – La festa e le emozioni. La festa e le tradizioni. Rivivono per San Vito, con la giornata della celebrazione esterna in onore del patrono di Chiaramonte Gulfi. E’ in programma per domani, domenica 31 agosto, e tutta la comunità dei devoti e dei fedeli si mobilita. Alle 8, alle 12 e alle 18 ci sarà il suono festoso delle campane del paese e lo sparo di mortaretti. Alle 9, in chiesa Madre, la celebrazione eucaristica. Alle 11, sempre in chiesa Madre, ancora una santa messa. A mezzogiorno, le marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico “Vito Cutello” diretto dal maestro Paolo Scollo. Alle 18 la venerabile confraternita Maria Ss. della Misericordia in San Giovanni Battista omaggerà il vetusto simulacro del patrono San Vito con l’offerta del tradizionale cero.

Alle 19, in chiesa Madre, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Graziano Martorana. Alle 20 la solenne processione del simulacro di San Vito, patrono di Chiaramonte Gulfi, con la presenza delle venerabili confraternite di Chiaramonte, delle autorità civili e militari della città, accompagnati dai corpi bandistici “Alessandro Scarlatti” e “Vito Cutello” per le seguenti vie: piazza Duomo, San Paolo, Guastella, Piano Gesù (visita alla chiesa di Santa Maria di Gesù), Guastella (visita alla chiesa di San Giovanni Battista); Guastella Ciano, Chiavola, Guastella, Vittorio Emanuele, Umberto (visita alla chiesa del Santissimo Salvatore), Roma, Maiorana, piazza Duomo. Qui ci sarà il discorso del parroco e la benedizione della città con la reliquia di San Vito. E, ancora, la processione proseguirà per le vie San Paolo, Gulfi, Conte Manfredi, piazzale San Vito, fino al rientro in chiesa. Alle 23,30, al piazzale San Vito, lo spettacolo pirotecnico.

Lunedì 1 settembre, poi, nella sala Sciascia, ci sarà la proiezione del docufilm “Verso l’alto” della regista chiaramontana Daniela Gurrieri in preparazione alla canonizzazione di Piergiorgio Frassati. L’appuntamento in collaborazione con il Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Ragusa.