Modica – La città di Modica e l’intera comunità del 118 della provincia di Ragusa piangono Roberta Occhipinti, 59 anni, vittima di un fatale incidente stradale avvenuto ieri sera. La donna è deceduta a seguito di un violento incidente avvenuto sulla Ragusa mare, poco dopo aver concluso il suo turno di lavoro come autista soccorritrice.

La 59enne viaggiava sulla sua auto quando si è scontrata con un altro veicolo. Subito dopo l’impatto, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nonostante i disperati tentativi dei medici di rianimarla, le sue condizioni sono precipitate e la donna è morta poco dopo.

La notizia ha gettato nello sconforto colleghi e amici, che hanno espresso il loro dolore con numerosi messaggi di cordoglio sui social network. Il suo impegno e la sua dedizione nel soccorso la rendevano una figura stimata e amata da tutti.

Ecco alcuni messaggi postati sui social dopo la notizie della sua morta: “Poco fa, al rientro da un turno di lavoro, una nostra amica e collega ha avuto un incidente stradale sulla Ragusa-mare e ci ha lasciati”, ha scritto un collega su Facebook. “Tutti noi colleghi del SEUS 118 ci uniamo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari. Ciao Roberta”.

“Ciao Roberta r.i.p., amica mia e collega di mio marito, – scrive Giorgia – rimarrai sempre nei nostri cuori, sentite condoglianze, sono senza parole , ciao Roberta”.