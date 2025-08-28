Una ondata di caldo pre-frontale sta per investire la Sicilia, portando un brusco innalzamento delle temperature e venti forti su gran parte dell’isola. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il mio meteo Sicilia”, la giornata di oggi, giovedì 28 agosto, sarà caratterizzata da un clima bollente e venti di burrasca.

Caldo record e venti forti

L’arrivo di correnti calde di origine subtropicale farà impennare le temperature, che sui versanti tirrenici potrebbero superare i 40°C a causa dei “venti di caduta”. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con la presenza di nubi alte in aumento da ovest.

I venti soffieranno con intensità, da moderati a forti, in particolare sui settori occidentali e sullo stretto di Sicilia, con raffiche che potranno raggiungere la burrasca. I mari saranno generalmente mossi, con i bacini occidentali che risulteranno molto mossi o localmente agitati.

Tendenza per il weekend

Il cambiamento è atteso a partire da venerdì sera e soprattutto per la giornata di sabato. L’arrivo di correnti più fresche di origine nord-atlantica porterà a un deciso calo delle temperature, offrendo un po’ di sollievo dal caldo intenso.

Le ultime previsioni meteo di Gelfo annunciano per domani, 29 agosto, l’arrivo di un flusso nord atlantico in serata che potrebbe portare qualche precipitazione sparsa soprattutto sui versanti settentrionali, e un netto calo delle temperature sabato.