La Regione Siciliana ha introdotto una misura che sta facendo discutere: lo “straccia-bollo auto”, un’opportunità per regolarizzare i pagamenti della tassa automobilistica scaduta tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 senza incorrere in sanzioni o interessi. Scopri come funziona, chi può beneficiarne, come calcolare l’importo e quali sono le scadenze da rispettare.

Cos’è lo “Straccia bollo auto Sicilia”?

Lo “straccia-bollo” è una misura straordinaria che permette ai proprietari di veicoli di sanare i debiti accumulati con la tassa automobilistica regionale. Grazie a questa iniziativa, i siciliani potranno pagare il bollo scaduto tra il 2016 e il 2023 senza dover affrontare sanzioni o interessi, purché il versamento avvenga entro il 30 aprile 2025.

Nel 2024 la Regione Siciliana aveva già introdotto diversi incentivi per i proprietari di veicoli in regola con i pagamenti, come il 10% di sconto per chi pagava regolarmente e un ulteriore 10% di riduzione per chi optava per la domiciliazione bancaria. Inoltre, erano previsti sconti ed esenzioni per auto storiche, veicoli per disabili e mezzi ecologici.

Per il 2025, invece, queste agevolazioni non sono al momento confermate, e la principale opportunità per i contribuenti resta la sanatoria sugli arretrati.

Come pagare il bollo arretrato in Sicilia

Per usufruire dello “straccia-bollo”, è necessario effettuare il pagamento esclusivamente presso i punti ACI o gli sportelli convenzionati. Non sono previste modalità di pagamento online per questa misura. Una volta saldato il debito, l’Aci invierà settimanalmente i flussi dei pagamenti al Dipartimento regionale delle Finanze, che provvederà a comunicare all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione (Ader) la cancellazione delle somme non dovute.

Chi può beneficiare dello “Straccia Bollo Sicilia”?

La misura è rivolta a tutti i proprietari di veicoli registrati in Sicilia che non hanno pagato la tassa automobilistica tra il 2016 e il 2023. Tuttavia, è importante ricordare che la prescrizione del debito scatta dopo tre anni dalla scadenza del bollo. Pertanto, se non è stato ricevuto alcun avviso di accertamento o cartella esattoriale entro questo termine, il debito si considera estinto.

Calcolo del bollo auto: come funziona

Il bollo auto in Sicilia si calcola in base alla potenza del veicolo (espressa in kW) e alla sua categoria Euro. Ecco alcune tariffe di riferimento:

Auto a uso promiscuo (trasporto persone e cose)

Categoria Euro Fino a 100 kW (€/kW) Oltre 100 kW (€/kW) Euro 0 3,00 € 4,50 € Euro 1 2,90 € 4,35 € Euro 2 2,80 € 4,20 € Euro 3 2,70 € 4,05 € Euro 4-5-6 2,58 € 3,87 €

Motocicli oltre 50 cc

Categoria Euro Fino a 11 kW Oltre 11 kW (€/kW) Euro 0 26 € +1,70 € Euro 1 23 € +1,30 € Euro 2 21 € +1,00 € Euro 3 e succ. 19,11 € +0,88 €

Autobus e Autoveicoli Speciali

Autobus: 2,94 €/kW (pagamento annuale).

(pagamento annuale). Autoveicoli speciali: 0,43 €/kW.

Per calcolare l’importo esatto, è possibile consultare il tariffario regionale o utilizzare il tool online disponibile sul sito dell’ACI.

Modalità di pagamento del bollo auto in Sicilia

Oltre ai punti ACI e agli sportelli convenzionati per lo “straccia-bollo”, il bollo auto può essere pagato attraverso:

Tabaccherie e ricevitorie del Lotto

Poste Italiane (online o con bollettino preintestato)

(online o con bollettino preintestato) Agenzie di pratiche automobilistiche

Banche aderenti (tra cui Banca ITB)

(tra cui Banca ITB) App IO, per chi riceve l’avviso di pagamento direttamente dalla Regione.

Esenzioni e agevolazioni

La Regione Siciliana prevede diverse esenzioni e agevolazioni per il pagamento del bollo auto:

Esenzioni permanenti

Disabili : esenzione totale per veicoli adattati, con cilindrata fino a 2000 cc (benzina) o 2800 cc (diesel).

: esenzione totale per veicoli adattati, con cilindrata fino a 2000 cc (benzina) o 2800 cc (diesel). Veicoli storici ultratrentennali : tassa ridotta a 25,82 € annui.

: tassa ridotta a annui. Autoveicoli per trasporto disabili: esenzione per enti morali ospedalieri o associazioni umanitarie.

Esenzioni temporanee

Veicoli elettrici : esenzione per i primi 5 anni .

: esenzione per i primi . Veicoli ibridi o a idrogeno: esenzione per i primi 3 anni.

Riduzioni tariffarie

Veicoli a GPL o metano : sconto del 75% .

: sconto del . Veicoli ultraventennali con certificato storico: sconto del 50%.

Sanzioni per il mancato pagamento

Chi non paga il bollo auto rischia sanzioni pari al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi moratori. Tuttavia, è possibile ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso, pagando entro 15 giorni dalla scadenza (sanzione dello 0,1% al giorno) o entro 90 giorni (sanzione dell’1,67%).

Servizi utili e contatti

Per verificare i pagamenti o richiedere assistenza, è possibile:

Utilizzare il servizio online dell’ Agenzia delle Entrate (accessibile con SPID o CIE).

(accessibile con SPID o CIE). Recarsi presso una delegazione ACI .

. Chiamare il numero verde della Regione Siciliana: 091 7999010 .

. Visitare il sito dell’ACI per il calcolo del bollo e il servizio “Ricorda La Scadenza”.

Lo “straccia bollo auto Sicilia” rappresenta un’opportunità unica per regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in costi aggiuntivi. Tuttavia, è fondamentale rispettare la scadenza del 30 aprile 2025 e verificare attentamente i propri debiti per evitare sorprese. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde della Regione Siciliana (091 7999010) o visitare il sito dell’ACI.