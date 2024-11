Ragusa – Come si dice in questi casi, buona la prima. La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa ha promosso ieri la prima edizione dell’iniziativa denominata “Il cammino dei santi”. Un’attività di trekking che ha consentito di conoscere più da vicino i luoghi della santità cittadina, quelli, insomma, in cui insistono gli edifici di culto o che possono contare su una storia significativa. Ben 150 i partecipanti all’appuntamento che è stato voluto con forza dal parroco, il sacerdote Marco Diara, in collaborazione con Guglielmo Causarano, tra l’altro organizzatore della Maratona di Ragusa, e l’Asd Siemu a peri, in particolare con Marco Carnemolla, che hanno messo a disposizione il proprio “know how” per permettere la riuscita dell’iniziativa.

Dopo una camminata di circa otto chilometri, per le vie di Ragusa superiore e della città antica di Ibla, il gruppo ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per la riuscita dell’inedito appuntamento. Al ritorno sul cortile della parrocchia, un ristoro finale dolcissimo a cura delle signore dei gruppi parrocchiali del Sacro Cuore di Gesù che hanno preparato uno straordinario momento di accoglienza. “Il trekking o, comunque, la camminata sportiva sono praticate – dice don Diara – da un numero sempre maggiore di persone nella nostra città. Ecco perché abbiamo pensato di unire la ricorrenza di Ognissanti a questo appuntamento, volendo sottolineare che tutta la nostra vita è un cammino verso la sanità. Era la prima volta e sinceramente non avrei mai immaginato un numero così elevato di adesioni. Tutto ciò ci stimola a fare ancora di più e meglio. E per questo ho già dato appuntamento a tutti per la seconda edizione de La camminata dei santi che sicuramente si farà facendo tesoro dell’esperienza maturata in questa iniziativa d’esordio. Grazie a tutti coloro che sono stati presenti. E’ stata, davvero, una bella esperienza”.