Scicli – Lo scalo di alaggio del molo di Sampieri da troppo tempo versa in condizioni poco dignitose. Arriva la contestazione dal consigliere comunale della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes, al sindaco Marino e all’amministrazione comunale per non aver completato i lavori dell’infrastruttura al servizio dei pescatori e dei diportisti.

“Sono passati ben due anni – afferma Lopes – dall’inizio dei lavori relativi al FLAG/GAC DEI DUE MARI – “Sistemazione dello scalo di alaggio per natanti da pesca in località Sampieri” – per una spesa di € 138.838. In tanti oggi auspicano l’atteso completamento del Molo che porterebbe maggiori servizi e decoro alla borgata rivierasca di Scicli con relative ricadute economiche. Tutto ciò rappresenta un grave danno per il settore della piccola pesca”. “Dopo aver sollecitato in consiglio comunale e negli uffici preposti l’ultimazione dei lavori, aggiunge Lopes, ho ricevuto solamente rassicurazioni. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e a sollecitare l’amministrazione affinché assicuri una soluzione tempestiva ed efficace della problematica”.