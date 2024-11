Ragusa – Dopo le emozioni del mese di ottobre, in particolare con i concerti di Mario Venuti e con lo spettacolo del maestro Paolo Li Rosi su Mia Martina – La grande assente, continuano anche a novembre gli appuntamenti della IV edizione di Ragusa InCanto per celebrare i dieci anni di attività dell’associazione culturale Cantus Novo. Gli appuntamenti, finanziati dall’assessorato regionale Sport, Turismo e Spettacoli, grazie all’intervento della deputata regionale Stefania Campo che ha seguito con attenzione l’intero iter, contemplano intanto tre masterclass.

Sono quelle che vedranno per protagonisti il maestro di chitarra Edoardo Musumeci il 16 novembre, Salvatore Cilia sul tema “Cantante sicuro!” in due date il 23 e il 24 novembre e, ancora, Enzo Marino il 29 novembre con una interessante introduzione al canto gregoriano. Dalla settimana prossima, poi, ci sarà il corso di lettura musicale con il maestro Giovanni Giaquinta che proseguirà sino a dicembre. Si continua con l’esecuzione del Concerto Cantate Dominum scritto dal maestro Giovanni Giaquinta il 10 novembre a Catania. Quindi, tra gli eventi, da mettere in rilievo il 15 novembre nella chiesa dell’Ecce Homo il concerto del duo Stefano Parrino al flauto e Gianluca Abbate al pianoforte. Si proseguirà in Cattedrale, a Ragusa, sempre a livello di eventi, il 30 novembre con la rassegna corale che vedrà la presenza delle seguenti formazioni: corale Libere Armonie di Rosolini (Siracusa); Canto in coro di Pachino (Siracusa), coro polifonico Perfetta Letizia di Gela (Caltanissetta); e il coro polifonico Cantus novo di Ragusa.

“Anche per il mese di novembre – spiega il direttore e presidente dell’associazione, Giovanni Giaquinta – abbiamo avuto l’opportunità di organizzare numerosi appuntamenti che si prefiggono l’obiettivo di promuovere la cultura musicale a tutte le latitudini. E’ il modo migliore per celebrare un anniversario importante come questo, il decimo, che ci proietta verso sfide future sempre più esaltanti ed emozionanti”.