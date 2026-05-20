A Modica il progetto nazionale “Versi di luce giovani – Se mi desti t’ascolto. Dalla Poesia al Cinema” entra nella fase conclusiva, con eventi finali che coinvolgono anche Pozzallo, Vittoria e Gela. L’iniziativa è promossa dal Cineclub 262 e dal Cinecircolo Stella Maris.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il percorso ha coinvolto centinaia di studenti di diversi ordini e grado attraverso laboratori, formazione e attività creative sviluppate tra febbraio e maggio.

Le scuole partecipanti hanno realizzato cortometraggi, videopoesie e opere di videoarte su temi come legalità, ambiente, contrasto al bullismo e inclusione sociale. Il progetto si ispira al verso “Se mi desti t’ascolto” della poesia “Fresca marina” di Salvatore Quasimodo, nel 125° anniversario della nascita del poeta.

Tra gli appuntamenti conclusivi sono previsti incontri con la regista Paola Traverso e il produttore Massimo D’Orzi, oltre alla proiezione del docufilm “Storie di donne, uomini e comunità”, firmato da Paola Traverso e Vincenzo Franceschini.

Il calendario delle proiezioni prevede tappe a Gela il 20 maggio al Cinema Hollywood, a Modica il 21 maggio presso l’I.I.S. “Archimede” e il 22 maggio nell’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Giovanni Verga”.

Successivamente saranno presentate le opere realizzate dagli studenti nei diversi territori coinvolti: a Gela il 25 maggio, a Pozzallo il 28 maggio al Cinema Giardino, a Vittoria il 29 maggio al Cinema Golden e a Modica il 30 maggio al Cinema Aurora.

Il progetto, guidato dalla responsabile scientifica Tiziana Spadaro, direttrice del Festival Versi di Luce, è inserito nel 18° Festival Internazionale di Cinemapoesia “Versi di Luce”. È finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

È prevista inoltre la donazione alle scuole di un kit multimediale permanente, pensato come archivio di strumenti didattici per proseguire l’attività di formazione sul linguaggio cinematografico.