A Comiso il consigliere comunale Gaetano Scollo ha trasmesso una segnalazione al sindaco sulle condizioni dell’area esterna dell’ospedale “Regina Margherita”, di competenza dell’Asp di Ragusa. La richiesta riguarda interventi urgenti di pulizia e messa in sicurezza.

Secondo quanto comunicato nella segnalazione, nell’area del parcheggio e nelle zone vicine agli impianti tecnici sono presenti sterpaglie diffuse, vegetazione incolta e materiale secco. Le criticità interessano anche percorsi pedonali e spazi utilizzati quotidianamente da personale sanitario, utenti e visitatori.

Il documento evidenzia inoltre la presenza di elementi vegetativi e residui in prossimità di gruppi elettrogeni e impianti considerati sensibili. Una condizione che, secondo quanto riportato, solleva questioni legate alla sicurezza operativa dell’area esterna.

La segnalazione è stata indirizzata al sindaco di Comiso con la richiesta di trasmetterla con urgenza all’Asp di Ragusa. L’obiettivo è attivare interventi di pulizia e rimozione delle sterpaglie.

“È fondamentale – sottolinea Scollo – garantire condizioni adeguate di sicurezza e decoro in un luogo frequentato ogni giorno da cittadini e operatori sanitari. L’Asp intervenga tempestivamente per eliminare ogni possibile rischio”.

Il consigliere precisa che l’area non rientra nelle competenze del Comune di Comiso, ma chiede comunque un intervento istituzionale coordinato tra amministrazione comunale e azienda sanitaria.

La richiesta punta a riportare attenzione sulla manutenzione delle aree esterne dell’ospedale “Regina Margherita”, con particolare riferimento alla prevenzione di possibili criticità legate alla presenza di vegetazione non curata.