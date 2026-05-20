Avviati a Scicli e Pozzallo i nuovi gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle in provincia di Ragusa. L’iniziativa si inserisce nel percorso organizzativo del movimento in vista delle elezioni amministrative nei due comuni.

I gruppi saranno coordinati da Gaetano Lasagna e Bartolomeo Donzella per Scicli e da Salvatore Scala per Pozzallo, secondo quanto comunicato nella nota politica diffusa dal Movimento 5 Stelle.

“I gruppi arrivano a questo risultato dopo un percorso di attivismo che va avanti da anni e che li ha visti sempre propositivi, impegnati in prima linea e attenti alle esigenze dei territori – dicono la deputata regionale Stefania Campo e il coordinatore provinciale Federico Piccitto -. Si tratta dunque del giusto riconoscimento per un percorso dal basso che ha sempre coinvolto non solo gli iscritti ma anche i componenti della cittadinanza, da sempre vicini al Movimento. Ci avviamo verso una stagione importante, dove sentiamo una rinnovata attenzione verso il M5S e ci faremo trovare pronti”.

La costituzione dei gruppi territoriali si inserisce nel quadro di rafforzamento dell’organizzazione locale del Movimento 5 Stelle, con particolare attenzione alle realtà di Scicli e Pozzallo, entrambe interessate nei prossimi mesi dal confronto elettorale amministrativo.

Per Scicli il coordinamento è affidato a Gaetano Lasagna e Bartolomeo Donzella, mentre per Pozzallo il riferimento indicato è Salvatore Scala, figure indicate nella comunicazione del movimento per il lavoro sul territorio e il raccordo con iscritti e simpatizzanti.