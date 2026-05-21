A Marina di Ragusa torna “Gas in Piazza”, iniziativa promossa da GAS Mazzarelli dedicata a produzioni sostenibili, artigianato e cultura locale. L’appuntamento è in programma sabato 23 maggio, dalle 15 alle 20, in piazza Duca degli Abruzzi con il patrocinio di BAPS.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’evento riunirà contadini, produttori e artigiani del territorio con attività aperte alla cittadinanza.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile conoscere realtà locali impegnate nella produzione agricola sostenibile e nella tutela della biodiversità. Prevista anche la presenza di artigiani con creazioni legate al territorio e alle lavorazioni manuali.

L’iniziativa si svolgerà nel centro di Marina di Ragusa e proporrà momenti dedicati sia all’incontro tra produttori e cittadini sia alla valorizzazione culturale del territorio. In programma anche una mostra fotografica dedicata alle storie e ai volti locali.

Alle 18 spazio alla musica dal vivo con il concerto dei Balaio, inserito nel calendario dell’evento organizzato da GAS Mazzarelli.

Secondo quanto riferito dalla presidente Paola Nigito, negli anni il gruppo ha ampliato le attività rivolte alla comunità attraverso appuntamenti culturali e momenti di confronto sui temi dell’agricoltura sostenibile, dell’inclusione e dell’economia etica.

“Scegliere il GAS significa sostenere un’economia più giusta, vicina e sostenibile. Venite a fare due chiacchiere con noi, a fare la spesa in modo consapevole o semplicemente a godervi la musica e l’atmosfera”, è l’invito rivolto alla cittadinanza dalla presidente del gruppo.

Incontri e produzioni del territorio

L’appuntamento del 23 maggio manterrà il format già proposto nelle precedenti edizioni di “Gas in Piazza”, con uno spazio dedicato all’incontro diretto tra produttori locali e pubblico.

L’evento sarà ospitato in piazza Duca degli Abruzzi, uno dei principali punti di aggregazione di Marina di Ragusa, e si svolgerà in fascia pomeridiana dalle 15 alle 20.

L’ingresso è libero.