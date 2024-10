Ragusa – Il Ragusa Calcio nel tour de force di tre partite in 8 giorni: resistenza, tenacia e determinazione, questo il trittico che si chiede agli Azzurri per affrontare al meglio una delle settimane più decisive del campionato. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 15.00, la squadra ragusana scenderà in campo per affrontare l’Akragas, allo stadio Esseneto di Agrigento, match valido come ottava giornata di campionato.

“Si prepara la partita in un giorno, in effetti ieri abbiamo fatto scarico, ma la squadra è matura e consapevole dell’importanza di questa gara- ha dichiarato mister Alessandro Erra- “L’Akragas ha una classifica non veritiera, hanno calciatori di talento soprattutto a centrocampo e in attacco”.

Per quanto riguarda la partita in sé, il mister ha affermato: “Sarà un test molto impegnativo per noi, vogliamo dare continuità a questa mini serie positiva, quindi daremo il massimo per ottenere un risultato positivo. Come al solito avremo delle defezioni importanti, ma ripongo estrema fiducia in coloro che saranno chiamati in causa”.