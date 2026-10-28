Venerdì 30 ottobre alle 21 il Teatro Garibaldi di Modica porta in scena “Tosca” di Giacomo Puccini. È il nuovo appuntamento della stagione musicale “InTeatroMusica” 2026-2027. Sul podio dell’Orchestra Filarmonica e del Coro in residence del teatro ci sarà il maestro Stefano Romani. La regia è di Antonio De Lucia.

Nel ruolo del titolo canterà France Dariz. Con lei ci saranno Alberto Profeta nei panni di Cavaradossi e Francesco Verna in quelli del barone Scarpia. Completano il cast Graziano D’Urso (il sagrestano), Riccardo Palazzo (Spoletta), Daniele Bartolini (Sciarrone e Angelotti) e Okan Sipahioğlu (il carceriere). Il coro sarà diretto da Graziella Alessi. Partecipa anche il Coro Voci Bianche dell’Accademia del Musical Gli Armonici.

Puccini compose l’opera su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma di Victorien Sardou. Il debutto avvenne al Teatro Costanzi di Roma nel 1900. La vicenda è ambientata nella Roma papalina. La cantante Floria Tosca, innamorata del pittore Mario Cavaradossi, si scontra con il barone Scarpia, capo della polizia, che usa il proprio potere per perseguitare i nemici politici e piegarla al suo volere. Nella partitura ci sono alcune delle arie più note del repertorio, come “Recondita armonia”, “Vissi d’arte” ed “E lucevan le stelle”.

La stagione si era aperta con il concerto inaugurale “Sogni e passioni”, affidato all’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta da Mārtiņš Ozoliņš. In platea c’erano anche oltre cento studenti delle scuole di Modica, invitati gratuitamente dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Teatro Massimo Bellini.

«Dopo l’avvio della stagione musicale con “Sogni e passioni”, siamo felici di proseguire con un’opera di grande valore artistico come “Tosca” […]. La presenza di interpreti qualificati, insieme all’Orchestra Filarmonica e al Coro in residence, conferma il nostro impegno nel costruire una proposta musicale articolata e di qualità», hanno dichiarato la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata.

La stagione 2026-2027 ha il sostegno di Regione Sicilia, Comune di Modica e Assemblea Regionale Siciliana. La sostengono anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Banca Agricola Popolare di Sicilia. Tra gli sponsor figurano Conad, Gruppo Minardo e Gruppo Zaccaria.

I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro e online su ciaotickets.com. Per informazioni si può consultare il sito fondazioneteatrogaribaldi.it oppure telefonare al 0932/946991.