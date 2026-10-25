Il Frigintini perde 1-0 sul campo del Qal’At Caltagirone e scivola all’ultimo posto del girone D di Promozione. Al “Pino Buongiorno” decide un gol di Ouertateni al 33′ della ripresa.

Era uno scontro diretto per la salvezza: prima del fischio d’inizio il fanalino di coda era il Qal’At, che con i tre punti lascia l’ultima posizione alla squadra della frazione modicana. In panchina per i rossoblu c’era Cicciarella. L’allenatore Ciccio Di Rosa ha seguito la gara dalla tribuna, ancora fermo per la lunga squalifica rimediata nel derby con il Comiso.

La partita è stata equilibrata, con continui capovolgimenti di fronte e i due portieri, Parlabene e Caruso, spesso chiamati in causa. Al 3′ Cannarozzo riprende una respinta di Caruso e calcia dal limite, ma la difesa rossoblu neutralizza. All’8′ Ouertateni riceve un traversone dalla destra e da pochi passi colpisce male il pallone.

Al 28′ il Frigintini si fa vedere con un rasoterra dal limite di Vitale, che Parlabene respinge con un piede. Mallia arriva sulla ribattuta e calcia a lato, ma era in fuorigioco. Al 31′ Caruso salva il risultato su un tiro a botta sicura di Nigido, e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa le due squadre, entrambe a caccia della prima vittoria stagionale, alzano il ritmo. Al 13′ Turrisi serve Carobene, entrato da pochi minuti, che mira all’angolo lontano: un difensore devia in corner. Il Frigintini risponde con Lo Magno, che al 17′ crossa dal fondo per Drago: da pochi passi il tiro finisce addosso a Parlabene. Un minuto dopo Lo Magno prova da solo e il portiere devia in angolo con un piede.

Il gol arriva al 33′. I rossoblu perdono palla a centrocampo, il Qal’At riparte e Carobene pesca sulla destra Ouertateni, liberissimo. Ouertateni entra in area, aspetta l’uscita di Caruso e lo batte con un piatto rasoterra.

Al 37′ il Frigintini ha la palla del pareggio: Lo Magno lancia Drago, la cui conclusione viene deviata in angolo da Parlabene con i piedi. Al 47′ è il Qal’At a sprecare il raddoppio: Turrisi ruba palla a Cicero e serve Carobene, che da solo davanti alla porta calcia a lato. Nei 5′ di recupero i modicani si riversano in avanti, ma non creano altri pericoli.

Il Frigintini torna in campo nel prossimo turno, in casa, al “Pietro Scollo” contro l’Atletico Megara, terza forza del girone.

Il tabellino

Qal’At Caltagirone 1 – Frigintini Calcio 0

Marcatore: 33′ st Ouertateni

Qal’At Caltagirone: Parlabene, Purità, Pavone, Cannarozzo, Secondo, Giarratana, Gurrieri (13′ st Janneh), Manuello (9′ st Carobene), Nigido (25′ st Donnina), Turrisi, Ouertateni. A disp.: Grillo, Coppoletta, Nguetsa, Testa, Mineo. All. Messina

Frigintini Calcio: Caruso, Mallia, Amato (43′ st Assenza), Concolino, Arrabito, Cicero, Lo Magno, Cavallo, Drago, Vitale (23′ st Ragusa), Noukri. A disp.: Vicari, Sortino, Roccasalva, Macauda, Modica, Giurdanella, Agosta. All. Di Rosa (in panchina Cicciarella)

Arbitro: Giuseppe Morabito di Messina. Assistenti: Davide Orazio Belfiore e Luigi Domenico Ronsivalle di Acireale