Esordio con vittoria per il Giarratana Volley nel campionato di Serie B maschile. La formazione rossoblù ha battuto il Volley Gibellina 3-0 e ha conquistato i primi tre punti della stagione. La gara, valida per la seconda giornata del girone H, si è giocata nella palestra comunale di Giarratana, davanti al pubblico di casa.

Per la squadra iblea era il debutto assoluto nel torneo, dopo il turno di riposo alla prima giornata. I tre parziali si sono chiusi 25-15, 25-20 e 25-16. Il Giarratana ha contenuto i tentativi di rientro degli ospiti e ha schierato anche i nuovi innesti arrivati con il mercato estivo.

Prima del fischio d’inizio, il parroco di Giarratana, don Franco Ottone, ha impartito la benedizione ad atleti, staff e dirigenti. Alla squadra ha rivolto gli auguri per una stagione all’insegna dello sport, del rispetto e della crescita umana.

A fine gara l’allenatore Emanuele Campo si è detto soddisfatto. «Era importante partire bene e dare subito un segnale. I ragazzi hanno interpretato la partita con l’atteggiamento giusto, mantenendo concentrazione e intensità dall’inizio alla fine», ha detto. «C’è ancora molto da lavorare, ma abbiamo visto cose positive e soprattutto una buona risposta da parte dei nuovi arrivati, che si stanno integrando rapidamente nel nostro sistema di gioco».

Sulla stessa linea l’altro allenatore, Antonio Pappalardo: «L’esordio porta sempre con sé qualche incognita, invece la squadra ha risposto con maturità. Abbiamo espresso una buona pallavolo e i nuovi inserimenti hanno già dimostrato di poter dare un contributo importante. Questo successo deve rappresentare solo il primo passo di un percorso lungo e impegnativo».

Il presidente Salvatore Pagano ha ringraziato il pubblico e chi collabora con la società. «Questo risultato premia il lavoro svolto durante la preparazione e l’impegno di tutta la società», ha dichiarato. «È soltanto la prima partita, ma iniziare con una vittoria netta ci dà fiducia e consapevolezza. Continuiamo a lavorare con umiltà, perché il campionato sarà molto competitivo, ma abbiamo dimostrato di poter dire la nostra».

Con questo successo il Giarratana entra in classifica con tre punti e nessun set perso nella prima gara disputata.