Il volo diretto Delta tra Catania e New York-JFK non si fermerà con la fine dell’estate. Il collegamento giornaliero dall’aeroporto di Fontanarossa era nato come servizio stagionale e sarà operato anche nei mesi invernali. È prevista una pausa tra l’Epifania e la fine di febbraio, con la ripresa a marzo 2027.

La compagnia americana ha dato l’annuncio venerdì 23 ottobre. Il volo è operato con un Boeing 767-300 insieme ai partner di joint venture Air France, KLM e Virgin Atlantic. Offre più di 3.000 posti a settimana sulla tratta. Dallo scalo di New York-JFK, hub di Delta, i passeggeri possono proseguire con voli in coincidenza verso oltre 20 destinazioni del Nord America.

La rotta era stata lanciata a maggio 2025 come collegamento esclusivamente estivo. Secondo Delta, nell’estate 2026 ha registrato margini a doppia cifra e coefficienti di riempimento intorno all’85%. La compagnia la indica come l’unico volo diretto che collega la Sicilia orientale agli Stati Uniti.

«Quando abbiamo lanciato il volo, nel 2025, abbiamo scommesso su Catania, il suo territorio e la Sicilia, diventando il primo vettore a proporre qui un collegamento diretto per gli Stati Uniti», ha dichiarato Cristina Casati, sales manager di Delta per l’Italia e la Grecia. «A poco più di un anno di distanza, i risultati ci danno ragione, tanto che il volo viene esteso a quasi tutta la stagione invernale».

Per Casati l’estensione è «un’opportunità in più per gli statunitensi di scoprire la bellezza della Sicilia, e per i viaggiatori siciliani un ponte diretto con la Grande Mela».

I vertici di SAC hanno commentato la decisione. «La decisione di Delta conferma il potenziale del territorio e il valore di una rotta che avvicina sempre di più la nostra isola agli Stati Uniti», hanno dichiarato l’amministratore delegato Nico Torrisi e la presidente Anna Quattrone. «Garantire una maggiore continuità dei collegamenti internazionali significa, infatti, rendere la Sicilia sempre più accessibile e rafforzarne l’attrattività anche al di fuori della stagione estiva».

L’estensione arriva nell’anno dei 35 anni di Delta in Italia. I primi voli della compagnia tra l’Italia e gli Stati Uniti partirono da Roma e Milano per New York-JFK il 1° novembre 1991. Oggi Delta vola da sei aeroporti italiani (Roma, Milano, Venezia, Napoli, Catania e Olbia) verso sei hub negli Stati Uniti: New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis e Seattle.