Esiste la bellezza di un gol realizzato con un’acrobazia, ma anche la perfezione dei record all time tra i parametri di valutazione del mondo del pallone, entrambi validi e pronti a creare discussioni e analisi al limite della follia. Ma questo sport è così e lo dimostra il palinsesto bet del calcio italiano e internazionale che mette sempre in evidenza i club più forti di sempre, spesso condotti al trionfo da grandi allenatori e calciatori strepitosi, ma anche da gruppi straordinari.

Prendiamo il gol di Ibrahimovic in rovesciata nel match Svezia – Inghilterra del 2012: siamo davanti a un vero miracolo sportivo. Proviamo ad analizzare i gol strepitosi di Maradona, Messi, Ronaldinho, Roberto Carlos, Totti, Ronaldo il Fenomeno, Cristiano Ronaldo e ci accorgeremo di tantissimi episodi in cui movimenti e gesti atletici sfidano le leggi della fisica, ma è la scienza statistica che racconta appieno i trionfi, i record assoluti e le leggende del mondo del pallone.

Da Ancelotti a Mourinho passando per Zidane: ecco i migliori allenatori di sempre

Guardando le statistiche di Coppa dei Campioni e Champions, scopriamo che il più vincente di sempre è Carlo Ancelotti con 5 coppe dalle grandi orecchie vinte su 6 finali disputate dal 2003 al 2024. Al secondo posto ci sono diversi allenatori tra i più formidabili di sempre, tra cui Zinedine Zidane, l’unico capace di vincere tre Champions di fila alla guida dei Blancos, ma anche Pep Guardiola, Enrique e Paisley a quota tre titoli.

Per Mourinho c’è un record assoluto unico nel suo genere, perché oltre alle due Champions vinte con Inter e Porto, resta il primo allenatore ad aver vinto tutti i principali tornei UEFA attuali, che comprendono anche l’Europa League, vinta alla guida del Manchester United, e la Conference League, vinta nella prima edizione del torneo nel 2022 alla guida della Roma.

La media perfetta di Haaland in Champions

I migliori bomber di sempre nella storia della Champions sono CR7 con 141 gol e Lionel Messi a quota 129 marcature, ma c’è un altro calciatore che detiene una media realizzativa strepitosa e potrebbe superare tutti i record: Erling Haaland. Il bomber norvegese è riuscito a segnare 61 gol nei primi 60 match in Champions (statistiche aggiornate al 14 ottobre 2026).

I più grandi allenatori della storia di Serie A

Se guardiamo il palinsesto delle scommesse Italia i club allenati da Allegri e Conte partono sempre come favoriti e c’è un motivo ben preciso. Nella storia della Serie A l’allenatore che ha vinto più di tutti è Giovanni Trapattoni, che è riuscito a vincere 6 scudetti con la Juve e 1 con l’Inter, per un totale di 7 titoli.

Al secondo posto c’è Massimiliano Allegri con 6 scudetti, uno col Milan e gli altri cinque con la Juve, mentre Antonio Conte è sul podio con 5 scudetti a pari merito con Capello e Lippi, ma con un record assoluto in più, perché è l’unico che ha vinto in tre città diverse con altrettanti club diversi: Napoli, Inter e Juventus. Menzione speciale per Carletto Mazzone, perché anche se non ha mai vinto lo scudetto è l’allenatore con più panchine in Serie A: 792 presenze più 5 negli spareggi.