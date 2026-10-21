La Volley Modica NextGen apre domenica la stagione del campionato di serie C maschile con una gara in casa. Alle 17:30, al PalaRizza di Modica, ospiterà i catanesi del Volley Sun Piedimonte Etneo.

La squadra arriva al debutto con un organico quasi del tutto rinnovato, affidato a coach Ciccio Italia. A presentare la stagione è Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile. Scavino parte dai risultati dell’ultima annata: «abbiamo conquistato un titolo regionale under 19, un secondo posto regionale nel campionato under 17 e la partecipazione per entrambe le squadre al campionato nazionale».

Nella scorsa stagione la prima squadra era arrivata ai play off di serie C. Paolo Macca era stato convocato in Nazionale per gli Europei di categoria. Dal vivaio sono usciti anche tre giocatori approdati in serie B: Gianmarco Italia a Garlasco, Orazio Gintoli a Giarratana e Davide Tomasi a Letojanni.

Per quest’anno Scavino prevede «una stagione difficile, ma con la consapevolezza dei propri mezzi». Il campionato regionale è stato modificato. Il girone comprende Modica e Pozzallo per la provincia di Ragusa e nove squadre etnee. Tra queste ci sono Gupe e Universal, che hanno un passato in serie B e ripartono per scelta dalla serie C. Il Piedimonte Etneo, ha spiegato Scavino, ha acquisito un titolo di serie C e si affaccia per la prima volta al massimo campionato regionale.

«Noi partiamo con rinnovate ambizioni, anche se, giocheremo con molti ragazzi del 2009 e qualche over che darà una mano a livello tecnico e di esperienza», ha detto il responsabile. Secondo Scavino, sul piano fisico la squadra è pronta dopo mesi di lavoro in palestra.

Nel settore giovanile, la formazione under 17 parteciperà anche quest’anno al campionato di Prima Divisione. La rosa è composta da ragazzi che vivono a Modica, alcuni dei quali provenienti da fuori. Oltre all’under 19, il club sarà presente nei campionati under 15, under 14 e under 13 e nel campionato S3.

Lo staff tecnico, accanto a coach Ciccio Italia, sarà composto da tre persone:

Raffaele Bottone, secondo allenatore;

Francesca Giucastro, che seguirà i più giovani;

il preparatore atletico Matteo Fratantonio.

Michela Brioli sarà la team manager della NextGen.