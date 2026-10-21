L’INPS ha aperto le domande per il Nuovo Bonus mamme 2026, il contributo di 60 euro per ogni mese di lavoro svolto quest’anno che può arrivare fino a 720 euro. Lo ha comunicato l’istituto con il messaggio n. 3343 di martedì 20 ottobre, che rende disponibile il servizio per presentare la richiesta.
Possono chiederlo le lavoratrici madri dipendenti e autonome in possesso dei requisiti di legge. Il contributo spetta per ciascun mese, o frazione di mese, di attività lavorativa, fino a un massimo di dodici mensilità. La misura è prevista dalla legge di Bilancio 2026 ed è disciplinata dalla circolare n. 106 del 16 ottobre.
La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2026. Chi matura i requisiti a dicembre ha tempo fino al 31 gennaio 2027.
La richiesta si invia online dal sito dell’INPS: nella sezione «Sostegni, Sussidi e Indennità» si scelgono i servizi dedicati ai genitori e poi la voce «Nuovo Bonus mamme 2026». Per entrare serve uno di questi strumenti: SPID almeno di livello 2, Carta d’identità elettronica di livello 3, Carta nazionale dei servizi oppure eIDAS.
Chi preferisce farsi assistere può rivolgersi a un patronato o al Contact Center INPS, che risponde al numero gratuito 803 164 da rete fissa. Da cellulare si chiama lo 06 164164, con il costo previsto dalla tariffa del proprio operatore.
Il bonus viene pagato in un’unica soluzione a dicembre 2026 per le domande inviate in tempo utile. Per le altre il pagamento parte da gennaio 2027. Le domande vengono esaminate in ordine di arrivo.
Dal servizio online si possono consultare le ricevute, seguire lo stato della domanda, conoscerne l’esito e aggiornare le modalità di pagamento.
Se la domanda viene respinta o accolta solo in parte, si può chiedere il riesame. La richiesta si presenta esclusivamente online, con l’apposita funzione della procedura, allegando i documenti utili a chiarire la propria posizione. Le indicazioni operative sono contenute nel messaggio n. 3343, che integra la circolare n. 106.