È morto padre Salvatore Dinatale, sacerdote molto conosciuto a Ragusa e negli ultimi anni vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista. L’ultimo saluto sarà celebrato alle 15.30 proprio nella Cattedrale, in piazza San Giovanni.

Padre Dinatale era stato ordinato sacerdote nel dicembre del 1967 e ha svolto il ministero per quasi sessant’anni, in città e nel territorio. Oltre all’incarico in Cattedrale, era assistente ecclesiastico della Coldiretti e in questo ruolo seguiva il mondo agricolo ibleo.

La camera ardente è allestita al Centro pastorale San Giovanni Battista. Lì amici, parrocchiani e fedeli possono rendergli omaggio e fermarsi in preghiera prima delle esequie.

Con la sua morte la Chiesa ragusana perde uno dei presbiteri con il servizio più lungo: dalla fine degli anni Sessanta ha accompagnato più generazioni di fedeli, fino agli ultimi anni trascorsi in Cattedrale.