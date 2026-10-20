Gli autotrasportatori siciliani hanno revocato il fermo dei servizi. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che il governo regionale ha già previsto nuove risorse per il settore nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio all’esame dell’Ars.

Schifani ha espresso soddisfazione per la decisione della categoria. Secondo il presidente, la revoca evita pesanti ripercussioni sull’economia dell’Isola. Nella sua dichiarazione ha ringraziato il ministro Matteo Salvini, con cui aveva avviato un confronto sulla vertenza.

«Ringrazio il ministro Matteo Salvini – ha detto Schifani – con il quale avevo avuto un’interlocuzione nei giorni scorsi proprio per sollecitare una soluzione alla vertenza. Il confronto ha dato risultati positivi e mi auguro che anche le questioni ancora aperte possano trovare presto una risposta».

Il presidente ha poi indicato l’impegno della Regione sul piano finanziario: «Da parte nostra, abbiamo già previsto ulteriori risorse per il settore nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Ars, a conferma dell’attenzione del governo regionale verso una categoria strategica per l’economia siciliana».

Il provvedimento con le risorse per l’autotrasporto è ora all’esame dell’Assemblea regionale siciliana.