La Polizia Locale di Acate ha un nuovo automezzo. È il primo veicolo nuovo acquistato per il Comando dal 1996, cioè da trent’anni. A presentare l’acquisto è stato il sindaco Gianfranco Fidone, che lo ha definito un cambio di passo per il servizio.

«Si tratta di una novità importante per la comunità acatese – ha detto Fidone – che segna un vero e proprio cambio di passo: basti pensare che l’ultima autovettura nuova acquistata per il Comando risaliva addirittura al 1996». Secondo il sindaco, fino a oggi gli agenti hanno dovuto lavorare con mezzi ormai obsoleti, non più adatti alle esigenze quotidiane del servizio.

Il primo cittadino ha descritto il veicolo come «sicuro, tecnologicamente avanzato e ad impatto ambientale ridotto». Ha aggiunto che il mezzo è dotato delle strumentazioni necessarie per interventi tempestivi e per la sicurezza dei cittadini e degli stessi agenti. Modello e caratteristiche tecniche non sono stati indicati.

«Accogliamo questo risultato con grandissimo piacere. È un piccolo ma fondamentale passo in avanti per il nostro Corpo di Polizia Locale», ha aggiunto Fidone. Per il sindaco l’acquisto è il frutto di una programmazione a piccoli passi: «Abbiamo dimostrato ancora una volta che con una programmazione seria e la giusta lungimiranza, procedendo a piccoli passi, si possono ottenere importanti risultati».

Fidone ha ringraziato l’assessore Gianni Licitra, che ha seguito l’intero iter dell’acquisto, e la comandante della Polizia Locale Simona Caldararo. «Con un grande sforzo e un costante impegno siamo riusciti a concretizzare l’acquisto di un veicolo all’avanguardia», ha detto il sindaco.