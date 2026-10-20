Il Comitato trasportatori siciliani (CTS) ha revocato il fermo dei servizi degli autotrasportatori in Sicilia. La decisione è arrivata dopo un incontro a Milano con il ministro Matteo Salvini.
Secondo il Comitato, durante il confronto con il ministro sono state accolte quasi tutte le richieste della piattaforma rivendicativa presentata dagli autotrasportatori.
Il CTS ha spiegato di aver scelto la revoca per sbloccare la situazione logistica nell’isola e per dare un segnale di apertura al Governo. Il Comitato ha definito positivo l’incontro con il ministro.