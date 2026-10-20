Il sindaco di Scicli, Mario Marino, aderisce a Forza Italia. Ad annunciarlo, martedì 20 ottobre, è stato Nino Minardo, commissario regionale del partito in Sicilia, con una nota di benvenuto al primo cittadino.

«Do il benvenuto in Forza Italia al sindaco di Scicli, Mario Marino. La sua adesione rappresenta un importante contributo al percorso di crescita e radicamento che stiamo portando avanti in tutta la Sicilia, valorizzando le esperienze amministrative e le competenze che provengono dai territori», ha dichiarato il commissario regionale.

Minardo ha collegato l’ingresso del sindaco alla linea del partito verso le forze civiche. «L’apertura alle forze civiche è uno degli elementi centrali del nostro progetto politico. Vogliamo un partito capace di dialogare con chi, anche al di fuori dei tradizionali percorsi partitici, ha dimostrato impegno e responsabilità al servizio delle proprie comunità», ha detto.

Per il commissario regionale, la scelta di Marino conferma la direzione presa da Forza Italia in Sicilia: «L’ingresso di Mario Marino va esattamente in questa direzione e conferma la volontà di costruire una Forza Italia sempre più aperta, inclusiva e rappresentativa delle realtà locali».