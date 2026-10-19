Il XV del Sud-Est ha esordito nel campionato di Serie B di rugby con una vittoria larga: 52-5 al San Gregorio Rugby, con otto mete segnate e una sola subita, domenica 18 ottobre allo Stadio del Rugby di Ragusa.

La squadra allenata da coach Mirko Amenta, nata dalla collaborazione tra i club di rugby di Ragusa e di Siracusa, ha preso in mano la partita fin dai primi minuti contro una neopromossa, guidata in panchina da Vincenzo Delfino e Massimo De Gregorio. La gara si è giocata a porte chiuse in via Forlanini, come annunciato alla vigilia, ed è stata trasmessa in streaming.

A segno per i padroni di casa Gabriele Brullo, autore di due mete, poi Sapuppo, Pignatelli, Spadaro, Dicaro, Paternò e Pantano. Dalla piazzola sono arrivate sei trasformazioni: due di La Rocca e quattro di Pierpaolo Pignatelli. Per il San Gregorio l’unica meta porta la firma di Latino. Ha arbitrato il signor Miano.

Con il successo il Sud-Est conferma l’imbattibilità del campo di Ragusa, che secondo la società resiste dalla scorsa stagione, chiusa anch’essa con una vittoria davanti al pubblico di casa. In classifica arrivano i primi cinque punti, che per il club valgono il primo posto dopo la prima giornata.

Ora il calendario mette in fila tre trasferte consecutive. La prima è un altro derby siciliano, sul campo del Palermo Rugby, che all’esordio ha perso contro il Messina. Il ritorno a Ragusa è previsto per domenica 29 novembre: secondo la società, quel giorno riapriranno le tribune e la squadra ritroverà il suo pubblico.

La partita contro il San Gregorio si può rivedere per intero sul canale YouTube del XV del Sud-Est.