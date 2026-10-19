Due titoli nazionali e un sesto posto: è il bilancio della Motyka Modica alla Coppa Campioni Nazionale “Gold” di ginnastica aerobica, disputata a Pomigliano d’Arco.

A firmare i risultati sono stati Samuele Iemmolo e Giulia Cappello. I due atleti erano in gara per la società modicana nelle prove individuali, maschile e femminile, e nella coppia mista. Proprio in coppia hanno conquistato il gradino più alto del podio, davanti a tutte le altre formazioni della categoria.

Il primo titolo era arrivato in campo maschile. Nella categoria individuale senior gold Iemmolo, allievo dell’istruttrice Mariastella Vittorio, ha vinto con una prova quasi impeccabile per tecnica ed esecuzione.

Giulia Cappello ha chiuso in sesta posizione nella categoria individuale senior femminile. Con questo piazzamento si conferma tra le migliori atlete italiane della specialità.

Per la Motyka Modica, i risultati premiano il lavoro quotidiano in palestra, la programmazione tecnica e i sacrifici degli atleti, delle loro famiglie e dello staff tecnico.

«Sono molto soddisfatta per i risultati ottenuti da Samuele e Giulia – ha dichiarato Mariastella Vittorio – perché stanno crescendo e insieme a loro crescono le loro consapevolezze e le loro sicurezze. Sia Giulia, sia Samuele hanno fatto una gara di alto livello, dimostrando grande maturità».

L’istruttrice ha poi parlato del valore dei due successi per la città: «Portare a Modica due primi posti in una competizione difficile come la coppa campioni nazionale gold è per noi motivo di grande orgoglio».