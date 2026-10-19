Il Santa Croce Soccer ha battuto 2-0 la Sommatinese e ha conquistato la quinta vittoria in cinque partite nel girone D di Promozione. Con questo risultato resta da solo in testa alla classifica.

La partita si è giocata in casa, davanti al pubblico del Kennedy. Con questa vittoria i biancazzurri salgono a 15 punti, il massimo possibile dopo cinque giornate. In questo avvio hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti due.

Nel percorso della squadra allenata da Fabio Campanaro ci sono risultati molto diversi. Il successo più largo è il 7-0 contro la Megarese. Il più sofferto è il 2-1 in trasferta nel derby con il Pro Ragusa. Contro la Sommatinese è arrivata invece una vittoria casalinga senza gol subiti, la seconda gara su cinque chiusa a porta inviolata.

Secondo la società, l’avvio di stagione premia il lavoro dello staff tecnico e la compattezza del gruppo. Il club cita due punti di forza: l’attacco, che continua a segnare, e una difesa che concede pochissimo.

Alle spalle dei biancazzurri restano Serradifalco e Noto, che il club indica come le inseguitrici più vicine. Per questo, secondo la società, ogni giornata può cambiare gli equilibri del girone. Il primato viene letto come una gratificazione per calciatori, staff e dirigenza, ma anche come uno stimolo a mantenere alto il rendimento.

Con 17 gol in cinque partite il Santa Croce viaggia a una media di 3,4 reti a gara. Ne subisce 0,4.