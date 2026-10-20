La Conad Scherma Modica ha conquistato 11 medaglie alla prima prova regionale del Gran Premio Giovanissimi, disputata al PalaVolcan di Acireale: due ori, due argenti e sette bronzi, con due finali interamente modicane nel fioretto.

I due successi sono di Nicolò Cannizzaro, primo nella categoria dei debuttanti Maschietti di fioretto, e di Sofia Spadaro, che ha vinto nella categoria più esperta delle Ragazze/Allieve di fioretto.

In entrambe le categorie la finale è stata tutta modicana. Sul secondo gradino del podio sono saliti Vittorio Parisi nei Maschietti di fioretto e Giorgia Gurrieri nelle Ragazze/Allieve di fioretto, sconfitti in finale dai compagni di allenamento.

Sono invece sette i bronzi. Nel fioretto sono arrivati da Federico Elera e Giorgio Sarta tra i Maschietti, Amelia Roccuzzo tra le Giovanissime, Leonardo Galfo tra i Giovanissimi, Serena Stracquadanio tra le Ragazze/Allieve e Giovanni Barone tra i Ragazzi/Allievi. Nella spada il terzo posto è di Jacopo Tebaldi, nella categoria Giovanissimi.

Secondo la società, i risultati di Acireale sono un avvio di stagione incoraggiante per il gruppo giovanile e premiano il lavoro svolto in sala. È la prima tappa di una stagione lunga, che ha come obiettivo principale i Campionati Italiani di categoria di maggio.

I giovani schermidori torneranno subito ad allenarsi per preparare il debutto nazionale nel circuito del Gran Prix Kinder+Sport. Gli under 14 di spada gareggeranno a Caorle nella prima prova nazionale, mentre i fiorettisti saranno di scena a La Spezia a metà novembre.