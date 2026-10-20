La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un’allerta meteo gialla per mercoledì 21 ottobre in tutte le province dell’isola, compresa Ragusa. Una perturbazione di origine nord atlantica porterà piogge e temporali, anche di forte intensità, che attraverseranno la Sicilia da ovest verso est.

Il peggioramento comincerà già martedì 20 ottobre in serata sui settori occidentali, dove sono attesi i primi temporali. Durante la notte piogge e rovesci si estenderanno a buona parte della regione.

La fase più intensa è prevista nella mattinata di mercoledì. I temporali interesseranno soprattutto la parte occidentale e la fascia settentrionale dell’isola, mentre nel resto del territorio sono attese piogge sparse.

Dal pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare. Resteranno fenomeni residui sui settori settentrionali, in particolare su quelli orientali. In serata prevarranno le schiarite, anche se non si escludono ancora piogge sparse in alcune zone.

Il passaggio della perturbazione porterà anche un calo delle temperature. I venti gireranno da ovest-nordovest, con intensità moderata o tesa, e sullo Stretto di Sicilia sono previste raffiche di burrasca.

L’allerta gialla è il primo dei tre livelli previsti dal sistema di allertamento, prima dell’arancione e del rosso. Riguarda fenomeni che possono creare disagi localizzati, come allagamenti di sottopassi e strade o piccoli smottamenti, soprattutto durante i rovesci più forti.

Condizioni difficili anche in mare. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi, mentre sarà agitato lo Stretto di Sicilia, il tratto in cui sono attese anche le raffiche più forti.