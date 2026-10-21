Le pensioni di ottobre pagate dalla Regione Siciliana arriveranno giovedì 22 ottobre 2026, cinque giorni prima della data abituale. L’anticipo è legato al passaggio del servizio di cassa da UniCredit a Banca Nazionale del Lavoro.

La Regione ha comunicato che, per consentire le regolari operazioni di passaggio tra i due istituti, i trattamenti pensionistici del mese di ottobre saranno accreditati eccezionalmente con valuta 22 ottobre 2026. Di norma la data di valuta è il 27 del mese, che quest’anno sarebbe caduto martedì.

Si tratta di una misura limitata a un solo mese. Da novembre la data di valuta tornerà quella consueta: la pensione di novembre sarà quindi accreditata con valuta venerdì 27 novembre 2026.

Per chi riceve l’assegno, la valuta indica il giorno da cui la somma è disponibile e produce effetti sul conto. Con l’anticipo al 22 ottobre, chi ha addebiti o pagamenti programmati a fine mese troverà l’importo sul conto prima del solito.

Il cambio di tesoriere riguarda il servizio di cassa della Regione, cioè la banca attraverso cui l’amministrazione regionale gestisce incassi e pagamenti: da UniCredit a BNL.