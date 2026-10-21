Lo sciopero dell’autotrasporto ha fermato tutti e sei i McDonald’s della provincia di Ragusa. Senza consegne e senza materie prime, i ristoranti del marchio hanno chiuso temporaneamente e lo stop coinvolge circa 300 dipendenti.

I punti vendita chiusi si trovano a Ragusa, Marina di Ragusa, Vittoria, Modica e Pozzallo. L’intera rete del marchio nell’area iblea è ferma nello stesso momento. I lavoratori hanno dovuto interrompere l’attività in attesa che riprendano le forniture.

La società che gestisce i punti vendita ha spiegato che la riapertura potrà avvenire rapidamente, non appena riprenderanno le consegne dei camion. La ripartenza dei sei locali è quindi legata alla fine del blocco delle forniture.

Disagi analoghi si registrano in altre province siciliane e in Calabria. Nel Ragusano, però, il caso pesa di più perché riguarda contemporaneamente tutti i ristoranti del marchio presenti sul territorio.

Il confronto tra autotrasportatori e istituzioni è in corso. Dal suo esito dipendono la ripresa delle consegne, la riapertura dei sei ristoranti e il ritorno al lavoro dei circa 300 dipendenti.