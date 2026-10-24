La SuperConveniente Virtus Ragusa cerca la terza vittoria in campionato contro la Miwa Basket Benevento, avversaria che ha già dimostrato di saper vincere in trasferta. Si gioca domenica 25 ottobre alle 18 al PalaPadua di Ragusa, nella quinta giornata della Serie B Interregionale.

Dopo i successi contro Marigliano e Rende, la squadra di Gianni Recupido torna davanti al proprio pubblico. Le due formazioni arrivano alla sfida appaiate a quattro punti, con due vittorie e due sconfitte ciascuna.

Benevento, allenata da Adolfo Parrillo, ha aperto la stagione espugnando il campo della Polisportiva Matese per 67-77. Poi sono arrivate due sconfitte di misura: 75-77 contro Barcellona, con il canestro decisivo subito sulla sirena, e 75-74 a Gela, dove i campani hanno avuto l’ultimo possesso per vincere. Nella giornata successiva è tornato il successo, in casa contro la Basket School Messina.

Il capitano Andrea Murolo è uno dei principali riferimenti offensivi: il play ha segnato 21 punti a Gela e 15 contro Messina. Accanto a lui gioca Salvatore «Sasà» Parrillo, guardia con esperienza in Serie A e A2, che viaggia a 11,3 punti a partita. Alessio Giacomi, ala classe 2003, tiene una media di 10 punti e 6 rimbalzi, mentre Paolo Zanini è andato in doppia cifra nelle ultime due uscite.

In casa Virtus l’obiettivo è confermare i progressi. L’assistant coach Giovanni Pioggia indica che cosa è cambiato rispetto alle prime due partite: «è cambiato l’approccio nei 40 minuti. Con Rende, nonostante il risultato finale possa trarre in inganno, siamo sempre rimasti concentrati, facendo tutto quello che avevamo preparato in allenamento, ma anche adottando le soluzioni che vorremmo portare avanti per tutta la stagione».

Sul prossimo avversario Pioggia aggiunge: «La crescita è fisica, mentale, tecnica. Benevento è una squadra con giocatori d’esperienza, servirà la stessa concentrazione e magari provare ad osare un po’ di più».

La gara sarà diretta da Matteo Bertoni di Anzio e Roberto Rizzuto di Latina. Per chi non potrà essere al palazzetto, la partita sarà trasmessa in diretta streaming dalle 18 sul sito www.virtusragusabasket.it.