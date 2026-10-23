Una forte scossa di terremoto è stata avvertita venerdì 23 ottobre alle 12:19 in Sicilia, da Palermo a Messina. Secondo una prima stima la magnitudo è tra 5.2 e 5.7.

L’evento è stato localizzato nella zona del Tirreno Meridionale, in mare. È arrivato circa 28 minuti dopo un’altra scossa, di magnitudo ML 4.3, registrata nella stessa area alle 11:51:38.

Per la prima scossa l’INGV ha aggiornato i dati sul proprio sito. L’ipocentro si trova a una profondità di 24 chilometri, alle coordinate 38.7277 di latitudine e 14.1720 di longitudine. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Per la scossa delle 12:19 i valori restano provvisori. La forbice di magnitudo indicata nelle prime stime è ampia e il dato definitivo, insieme a profondità ed epicentro, sarà fissato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dopo l’elaborazione delle registrazioni.

Le segnalazioni sono arrivate da diverse località del Palermitano e del Messinese, dove la scossa è stata avvertita dalla popolazione.