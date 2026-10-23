Un 37enne è stato denunciato a Comiso per spaccio di sostanze stupefacenti dopo un servizio di osservazione dei Carabinieri in via Vittoria, davanti al portone di un’abitazione dove diverse persone si fermavano per pochi secondi.

L’operazione è stata condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Vittoria, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori «Sicilia». I militari hanno notato gli incontri brevi e ripetuti all’ingresso della casa e hanno deciso di effettuare dei controlli.

Subito dopo uno di questi incontri, un 43enne è stato perquisito e trovato con una dose di hashish in modica quantità. La ricerca si è quindi estesa all’abitazione. Lì è stato identificato un 37enne di origini tunisine che, secondo i Carabinieri, aveva cercato di nascondere una dose di crack. In casa i militari hanno trovato anche materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Il 37enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per cessione di sostanza stupefacente. Gli altri due uomini sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di droga a uso personale.

La posizione del 37enne è al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’ipotesi accusatoria dovrà essere verificata nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge. (Foto di repertorio I.A.)