Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri a Scoglitti, frazione di Vittoria. Il giovane non si era fermato all’alt e la pattuglia lo ha inseguito per qualche chilometro.

Il ragazzo è gravemente indiziato di fuga pericolosa, un reato previsto dal codice della strada, e di resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa.

Tutto è cominciato durante un servizio di controllo della circolazione stradale dei militari della Stazione di Scoglitti. I carabinieri hanno intimato l’alt al giovane nei pressi del campo sportivo di via del Mediterraneo, ma lui ha proseguito. L’inseguimento si è concluso vicino al villaggio turistico Kastalia: la pattuglia lo ha raggiunto e affiancato, il 23enne ha interrotto la fuga ed è stato bloccato.

L’arresto rientra nei controlli sul territorio che il Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa sta portando avanti in questi giorni.