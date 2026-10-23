Un finanziamento regionale di 700mila euro servirà a sistemare via Vittorio Tiralongo a Ragusa, nel tratto compreso tra l’ospedale Giovanni Paolo II e la Strada provinciale 13. Lo ha annunciato il consigliere comunale Salvatore Battaglia, secondo cui le somme sono state inserite nelle variazioni di bilancio della Regione Siciliana.

Il progetto, predisposto dal Comune di Ragusa, riguarda circa due chilometri di strada. Prevede l’allargamento della carreggiata, la sistemazione dei cigli, la correzione di alcuni tratti con curve e pendenze critiche e la completa ripavimentazione del manto stradale. Secondo Battaglia l’opera migliorerà anche l’accesso all’ospedale e i collegamenti con la viabilità provinciale e con la Statale 115.

Il consigliere attribuisce il risultato al deputato regionale Giorgio Assenza. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al deputato regionale Giorgio Assenza per l’impegno profuso e per avere contribuito in maniera determinante all’inserimento di queste somme nell’ambito delle variazioni di bilancio regionali», ha dichiarato Battaglia. Ha definito l’intervento atteso da anni.

Per il consigliere via Tiralongo è un collegamento essenziale tra diverse contrade agricole e zootecniche. Permette a chi lavora nel settore di spostarsi senza attraversare il centro urbano. «Grazie al suo potenziamento, i mezzi pesanti, i trattori e i veicoli al servizio delle attività produttive potranno raggiungere più facilmente le principali direttrici viarie evitando l’ingresso all’interno della città», ha spiegato. «Ciò significa maggiore sicurezza, minore congestione del traffico e una migliore organizzazione della mobilità».

Battaglia indica un vantaggio anche per chi non lavora nei campi. La strada, ha detto, unisce l’area ospedaliera a punti chiave del territorio comunale. «Via Tiralongo costituisce infatti un collegamento naturale tra l’area dell’ospedale Giovanni Paolo II e zone importanti del territorio comunale, comprese la strada dei Cento Pozzi, la Sp13 e l’area di contrada Pianetti Nunziata».