Il consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Scuderi ha denunciato il dissesto dello stradale di Alcerito e ha chiesto conto alla giunta dell’asfaltatura che, secondo lui, era stata promessa durante l’approvazione dell’ultimo bilancio comunale.

La strada è una delle arterie che agricoltori e produttori percorrono ogni giorno per raggiungere aziende agricole e serre. Secondo Scuderi, chi la usa trova buche e avvallamenti che mettono a rischio la sicurezza e danneggiano mezzi e attività produttive. «Quella che oggi vediamo non è più una strada, ma ciò che ne rimane. È una fotografia vergognosa dello stato in cui sono state lasciate le vie di comunicazione verso le nostre campagne», ha dichiarato.

Il consigliere collega la vicenda al voto sull’ultimo bilancio. «È doveroso ricordare che il bilancio è passato anche grazie al sostegno di un gruppo consiliare al quale era stato assicurato l’intervento di asfaltatura dell’intero stradale di Alcerito. Una promessa che, ad oggi, non è stata mantenuta».

Scuderi parla di migliaia di agricoltori e produttori che ogni giorno usano le strade di campagna per andare al lavoro. «I cittadini hanno il diritto di sapere perché quegli impegni siano rimasti disattesi e perché una zona strategica per l’agricoltura vittoriese continui a essere ignorata».

Il consigliere ha poi allargato la critica al modo di amministrare la città: «Esiste un modo diverso di amministrare, più vicino ai bisogni delle persone e meno legato agli annunci». Secondo Scuderi, le campagne sono una delle principali risorse di Vittoria e «meritano rispetto, investimenti e manutenzione costante».

Scuderi ha chiesto all’amministrazione comunale di inserire tra le priorità la riqualificazione della viabilità rurale, che considera un’infrastruttura strategica per il comparto agricolo, e ha annunciato che continuerà a denunciare situazioni simili «finché non arriveranno risposte concrete e interventi immediati».