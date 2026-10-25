Pupi in scena in due quartieri di Palermo, un convegno sull’esilio e una fiaba dedicata alla festa dei morti: sono gli appuntamenti in programma da martedì 27 ottobre a domenica 1° novembre tra il Museo delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo, Bagheria e Valderice.

Si comincia martedì 27 ottobre alle 11.30 a Valderice, in provincia di Trapani, con la circuitazione teatrale regionale «Narrazioni, miti e immaginari del Mediterraneo». Al Molino Excelsior Alberto Nicolino porta l’attività di formazione «La furia di Orlando – Una storia di labirinti, magie e follia», a cura del Museo delle marionette. È ispirata all’Orlando furioso, un mondo in cui cavalieri, principesse e guerrieri si inseguono senza sosta: Orlando perde la ragione per amore di Angelica e sarà Astolfo, con un viaggio ultraterreno, a recuperarne il senno.

Alle 18 dello stesso giorno il museo ospita il concerto del Trio Namalia. Lo organizza il Comitato di Palermo della Società Dante Alighieri, nell’ambito del progetto «La musica della pace», a cui la Società aderisce con la rete dei suoi Comitati.

Il convegno Vite al margine

Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, dalle 9.30, il Museo delle marionette ospita il convegno «Vite al margine II. Esilio, liminalità e costruzione dell’alterità», organizzato dalla Fondazione Ignazio Buttitta in collaborazione con il Museo Pasqualino. Al centro ci sono le forme dell’emarginazione e dell’isolamento: esclusione, confino ed esilio studiati come pratiche con cui le società, nel corso della storia, hanno costruito e regolato il rapporto con l’alterità.

Il convegno ha il patrocinio del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo della Sapienza Università di Roma, dei Dipartimenti Culture e Società e Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, della Fondazione Federico II, della Società Italiana di Storia delle Religioni, del Centro Internazionale di Etnostoria-Fondazione Prof. Aurelio Rigoli e della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli.

Morgana Off chiude a Brancaccio e all’Arenella

Negli stessi giorni si chiude Morgana Off e i pupi erranti, il progetto pensato per combattere l’esclusione nei quartieri marginali di Palermo con spettacoli, dialoghi e incontri con le compagnie storiche dell’Opera dei pupi. Si inserisce nel solco del Festival di Morgana ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, dall’Assessorato alla Cultura della città di Palermo e dalla Città metropolitana.

Giovedì 29 ottobre al Centro antiviolenza Ex Mulino di Brancaccio, dopo l’incontro formativo delle 16, la Compagnia Mago Malagigi mette in scena alle 16.30 «Ruggero libera Aladina». È la storia di Ruggero dell’Aquila Bianca, inviato da Carlo Magno come ambasciatore presso papa Leone III: sulla via del ritorno verso Parigi libera una terra da un drago, sconfigge un gigante e salva Aladina, figlia del duca Namo di Baviera.

L’ultimo appuntamento è venerdì 30 ottobre all’Istituto comprensivo Karol Wojtyla dell’Arenella. Dopo l’attività formativa delle 11, alle 11.30 la Compagnia Agramante presenta «La morte di Agricane»: Angelica, contesa da Agricane, riceve da Fiordeligi un anello che rende invisibili e con quello libera i cavalieri prigionieri della maga Fellerina.

La fiaba di Totò Tetù e i pupi di zucchero

Tre presentazioni per «Totò Tetù e i pupi di zucchero», il nuovo racconto di Valentina Di Miceli per le Edizioni Museo Pasqualino: giovedì 29 ottobre alle 17.30 alla libreria Dudi, venerdì 30 alle 16.30 alla Libreria interno 95 di Bagheria e domenica 1° novembre alle 11 al Museo delle marionette. Nel libro il nonno Totuccio racconta al nipote Totò la festa dei morti in Sicilia, quando i defunti scendono dal cielo a portare dolcetti e pupi di zucchero ai bambini.

Sempre domenica 1° novembre, alle 11.30, al teatro Kemonia la Compagnia Franco Cuticchio porta in scena «Angelica»: la principessa, in viaggio verso le terre del padre, è raggiunta dallo spasimante spagnolo Ferraù, e tocca a Orlando, con la spada Durlindana, fermarlo. Gli organizzatori indicano ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con informazioni e prenotazioni al numero 351 549 0399.

Gli spettacoli di ogni giorno al museo

Oltre a questi appuntamenti, il Museo delle marionette mette in scena ogni giorno le storie dei paladini, il lunedì alle 11 e dal martedì al sabato alle 17, tranne giovedì 29 e venerdì 30 ottobre. Le avventure di Orlando, Rinaldo, Angelica, Carlo Magno e Malagigi vengono dalla «Storia dei paladini di Francia» di Giusto Lo Dico, che riunì tutti gli episodi del ciclo.

Il biglietto costa 10 euro intero e 8 euro ridotto. L’Opera dei pupi è riconosciuta dall’Unesco patrimonio culturale immateriale dell’umanità; il calendario degli spettacoli in Sicilia è stato raccontato anche nella nostra guida ai pupi siciliani, mentre il programma del museo è sul sito del Museo delle marionette.