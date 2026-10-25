Un’auto si è capovolta più volte nella mattinata di oggi, domenica 25 ottobre, sulla Ragusa-Mare, nel tratto iniziale poco dopo l’uscita da Ragusa. Il conducente è stato trasferito in ospedale.

Il conducente, alla guida di una vettura di colore nero, ha perso il controllo del mezzo. Secondo le prime informazioni, l’auto si sarebbe ribaltata ad alta velocità prima di fermarsi sul ciglio della carreggiata, con danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le condizioni del conducente sono al vaglio dei medici. Il trasferimento in ospedale serve per ulteriori controlli e per valutare l’entità delle lesioni. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per chiarire che cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto, lungo una delle principali strade di collegamento tra il capoluogo e la costa. (Foto Assenza)