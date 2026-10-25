Un incendio è divampato sabato sera nella Villa Comunale di Vittoria, uno dei principali spazi verdi della città. Le fiamme sono state circoscritte prima che si propagassero al resto del parco.

L’allarme è partito dal custode della villa, che ha avvisato l’assessore comunale Cesare Campailla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Ragusa, perché la squadra di Vittoria era già impegnata in un altro intervento.

Ai pompieri si sono affiancati gli operatori della Protezione civile e gli agenti della Polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito l’emergenza. L’incendio è stato spento in tempi brevi, senza che il fuoco raggiungesse altre parti della villa.

A nome dell’amministrazione comunale, Campailla ha ringraziato quanti hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, sottolineando la rapidità della risposta.

L’origine del rogo non è ancora stata stabilita, compresa l’eventuale natura dolosa: spetterà agli accertamenti degli organi competenti chiarire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.