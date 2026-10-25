Una donna di 67 anni ha riportato una frattura dopo essere stata investita da un’auto in via Roma, nel centro di Scicli. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 18.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, alla guida del veicolo ci sarebbe stata un’altra donna. Stava facendo una manovra in retromarcia quando la 67enne è stata colpita. Le cause e l’esatta dinamica dell’investimento sono ancora da chiarire.

Dopo i soccorsi, la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove i sanitari le hanno riscontrato la frattura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Scicli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Tra gli elementi esaminati ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.