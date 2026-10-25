L’associazione Lo Scontrino Sospeso di Modica lancia una raccolta di prodotti per l’igiene, la cura della persona e la bellezza destinati alle donne seguite dalle realtà del territorio che si occupano di violenza di genere. L’iniziativa partirà il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e proseguirà nel periodo natalizio.

A promuoverla è Alessia Sudano, presidente di Lo Scontrino Sospeso ODV. L’associazione chiede a farmacie, parafarmacie, profumerie e negozi specializzati di donare prodotti essenziali per la cura quotidiana, ma anche trucchi, rossetti e profumi. Il ritiro sarà organizzato direttamente dall’associazione, per rendere più semplice la partecipazione delle attività commerciali.

Quanto raccolto verrà ripartito tra le realtà del territorio che lavorano sulla violenza di genere. Tutte le associazioni che lo riterranno utile potranno attingere ai prodotti per sostenere le donne e le famiglie che seguono.

Per l’associazione la cura di sé non è un lusso ma una questione di dignità: anche un rossetto o un profumo, nell’idea dei promotori, possono aiutare chi li riceve a sentirsi di nuovo considerata. Il progetto si rivolge in particolare alle donne che tengono insieme le famiglie, crescono i figli e affrontano difficoltà economiche, spesso mettendo sé stesse all’ultimo posto.

La scelta del 25 novembre, secondo l’associazione, tiene conto anche delle fragilità economiche e sociali che possono accompagnare alcune situazioni di violenza, senza ridurre il fenomeno a una questione di soldi. Il periodo natalizio è invece, per i promotori, quello in cui le difficoltà di molte famiglie si fanno sentire di più.

Lo Scontrino Sospeso funziona con un meccanismo semplice: chi fa la spesa può aggiungere uno o più prodotti oppure lasciare una quota destinata a chi è in difficoltà. I beni vengono poi distribuiti, attraverso la rete dell’associazione, a persone e realtà del territorio, con particolare attenzione alle donne e alle famiglie in condizioni di fragilità. Alla nuova raccolta possono partecipare cittadini e attività commerciali.