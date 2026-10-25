Una nuova avventura nel segno della dolcezza per Andrea Giannone e la moglie Alice, che si preparano ad aprire le porte della loro nuova pasticceria a Scicli, invitando amici, clienti e appassionati a condividere un momento speciale. L’appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre 2026, alle ore 19:00, in Viale I Maggio, 152, a Scicli.

L’inaugurazione arriva in una fase significativa per la storia professionale di Andrea Giannone, noto anche come il “Sovrano delle torte”. La nuova apertura segue infatti la chiusura a metà ottobre nei vecchi locali della Pasticceria Andrea Giannone, situata in Corso Garibaldi a Scicli, dopo aver celebrato dieci anni di attività.

Si chiude così un capitolo importante, legato a un decennio di lavoro e di presenza nel panorama dolciario cittadino e non solo, mentre se ne apre uno nuovo, con nuovi progetti e nuove prospettive. L’inaugurazione della pasticceria di Andrea e Alice rappresenta un momento di continuità e rinnovamento, accompagnato dall’entusiasmo per questa nuova esperienza.

La serata sarà un’occasione per festeggiare insieme l’inizio di questo percorso, incontrare amici e clienti e rivolgere ai titolari i migliori auguri per il futuro.

Per Andrea e Alice comincia dunque una nuova avventura professionale, con l’obiettivo di conquistare il pubblico attraverso la passione per l’arte dolciaria e la qualità dei propri prodotti. L’appuntamento è per martedì 27 ottobre, alle ore 19:00, in Viale I Maggio, 152, a Scicli, per festeggiare insieme l’apertura della nuova pasticceria di Andrea e Alice.