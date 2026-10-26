Una vincita da 216.600 euro è stata realizzata a Piazza Armerina, in provincia di Enna, nel concorso del Lotto di venerdì 23 ottobre. Secondo i dati diffusi da Agipronews, il premio è arrivato da una combinazione di sei ambi, quattro terni e una quaterna, giocata con l’opzione Lottopiù in una ricevitoria di viale della Libertà.

Nella stessa estrazione la Sicilia ha messo a segno un secondo colpo. A Ficarazzi, in provincia di Palermo, un ambo ha fruttato oltre 43mila euro: la giocata è stata registrata in corso Umberto I.

Nel complesso, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro. Dall’inizio del 2026 la cifra supera il miliardo di euro, sempre secondo Agipronews.