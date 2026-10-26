Quattro uomini di Canicattì sono morti in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro, nell’Agrigentino: l’automobile su cui viaggiavano si è scontrata con un tir.

Le vittime sono Antonio Agrò, 64 anni, Diego Giordano, 53 anni, Antonino Di Vincenzo, 60 anni, e Gioacchino Ferrigno, 63 anni. Secondo le prime informazioni sarebbero quattro operai che stavano raggiungendo le campagne della zona per lavorare.

Le cause dello scontro sono in corso di accertamento. Il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’impatto con il tir è stato violento e ha accartocciato la vettura: i vigili del fuoco hanno estratto i corpi dei quattro uomini dall’abitacolo.

Carabinieri e polizia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti servono a chiarire come sia avvenuto lo scontro e non indicano di per sé responsabilità.

Il traffico sulla statale 123 è rimasto bloccato per consentire la rimozione dei mezzi.(Fonte Ansa)